Из двух посёлков, расстояние между которыми 400 км, одновременно навстречу друг другу выехали два мотоцикла. Их скорость 42 к/ч и 76 к/м . Какое расстояние будет между мотоцик лами через 2 часа?
Из двух посёлков, расстояние между которыми 400 км, одновременно навстречу друг другу выехали два мотоцикла. Их скорость 42 к/ч и 76 к/м . Какое расстояние будет между мотоцик лами через 2 часа?
Ответ(ы):
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Условия: S(путь)=400км. V1(скорость первого мотоцикла)=42км/ч. V2(скорость второго мотоцикла)=72км/ч. T(время пути)=2ч. Какое расстояние между мотоциклами? Решение: 1) 42*2=84 (км) - расстояние которое прошёл первый мотоцикл. 2) 76*2=152 (км) - расстояние, которое прошёл второй мотоцикл. 3) 84+152=236 (км) - расстояние, первого и второго мотоцикла вместе. 4) 400-236=164 (км) - оставшееся расстояние между мотоциклами. Ответ: 164 км, такое расстояние будет между мотоциклами через 2 часа.