Из двух пунктов навстречу друг другу одновременно выехали два автобуса Скорость одного автобуса 45 км ч а скорость другого автобуса 72 километров час первый автобус до встречи проехал 135 километров час Найдите расст...
Из двух пунктов навстречу друг другу одновременно выехали два автобуса Скорость одного автобуса 45 км ч а скорость другого автобуса 72 километров час первый автобус до встречи проехал 135 километров час Найдите расстояние между пунктами
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 135:45=3(ч) - ехал первый автобус. 2)72*3=216(км)- проехал второй автобус. 3) 125+216=351(км)-расстояние между пунктами. Ответ:351км