Из двух пунктов расстояние между которыми 100 м, одновременно на встречу друг другу начали двигаться два тела. Скорость одного из них 20м/с. Какого скорость второго тела , есл и они встретились через 4 с. НУЖНЫ ИМЕННО...
Из двух пунктов расстояние между которыми 100 м, одновременно на встречу друг другу начали двигаться два тела. Скорость одного из них 20м/с. Какого скорость второго тела , есл и они встретились через 4 с. НУЖНЫ ИМЕННО ФОРМУЛЫ. Спасибо
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Предпологая что 80мс т.к расстояние общее,то S20-Sx=4 зависимость от времени то есть выйдет 100мс затем отнимаешь 20=80мс