Из двух сёл одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода и встретились через 1,5 ч. Расстояние между сёлами 12,3 км. Скорость одного пешехода 4,4 км/ч. Найдите скорост ь другого пешехода. Помогите плиз!

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Пусть х км/ч- скорость второго пешехода 1,5 х - путь который он прошел 1.5 (х +4.4) - путь который прошли оба пешехода, т е расстояние между селами, а по условию = 12,3 км составим уравнение: 1.5 (х + 4.4) = 12.3 1.5 х + 6.6 = 12.3 1.5 х = 5.7 х = 3.8 ответ:3.8 км/ч