Из двух чисел выберите то у которого модуль больше: a) 0,9 и 0,8 б) -3,7 и -6,8 в) -99 и 97 г) -0,109 и 0 д) 0,0009 и 0

Математика

Из двух чисел выберите то у которого модуль больше: a) 0,9 и 0,8 б) -3,7 и -6,8 в) -99 и 97 г) -0,109 и 0 д) 0,0009 и 0

Автор: Гость