Из двух чисел выберите то у которого модуль больше: a) 0,9 и 0,8 б) -3,7 и -6,8 в) -99 и 97 г) -0,109 и 0 д) 0,0009 и 0

Математика
Из двух чисел выберите то у которого модуль больше: a) 0,9 и 0,8 б) -3,7 и -6,8 в) -99 и 97 г) -0,109 и 0 д) 0,0009 и 0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)-|0,9|=0,9, |0,8|=0,8-0,9>0,8. Б)-|-3,7|=3,7, |-6,8|=6,8. 6,8>3,7. В)-|-99|=99. |97|=97. 99>97. Г)-|-0,109|=0,109. |0|=0. 0,109>0. Д)-|0,0009|=0,0009. |0|=0. 0,0009>0
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