Из двух деревень навстречу друг другу вышли два пешехода скорость первого пешехо??а составляет 6, 7 километров час а скорость второго пешехода 4,6 километров час через 2 часа и 30 минут они встретились Какова расстояние между д...
Математика
Из двух деревень навстречу друг другу вышли два пешехода скорость первого пешехо??а составляет 6, 7 километров час а скорость второго пешехода 4,6 километров час через 2 часа и 30 минут они встретились Какова расстояние между деревнями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6.7+4.6 = 11.3 /2 = 5.6 средняя скорость км в час 2 часа 30 минут = 2.5 часа 5.6 * 2.5 = 14 км расстояние между деревнями
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