Из двух деревень навстречу друг другу вышли два пешехода скорость первого пешехо??а составляет 6, 7 километров час а скорость второго пешехода 4,6 километров час через 2 часа и 30 минут они встретились Какова расстояние между д...

Математика

Из двух деревень навстречу друг другу вышли два пешехода скорость первого пешехо??а составляет 6, 7 километров час а скорость второго пешехода 4,6 километров час через 2 часа и 30 минут они встретились Какова расстояние между деревнями?

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