Из двух городов длина пути между которыми 500 км одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. скорость первого поезда 48 км/ч, скорость второго -52 км/ч.Через сколько часов они встретятся?

Математика

Из двух городов длина пути между которыми 500 км одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. скорость первого поезда 48 км/ч, скорость второго -52 км/ч.Через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость