Из двух городов длина пути между которыми 500 км одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. скорость первого поезда 48 км/ч, скорость второго -52 км/ч.Через сколько часов они встретятся?

Математика
Из двух городов длина пути между которыми 500 км одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. скорость первого поезда 48 км/ч, скорость второго -52 км/ч.Через сколько часов они встретятся?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)48+52=100(км/ч)-2 поезда 2)500:100=5(ч.)-время встречи
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