Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда скорость перв??го 85 километров в час второго 70 километров в час поезда встретились через 5 часов найди расстояния между городами какое расстояние было между п...

Математика

Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда скорость перв??го 85 километров в час второго 70 километров в час поезда встретились через 5 часов найди расстояния между городами какое расстояние было между поездами за 2 часа до встречи

Автор: Гость