Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда скорость перв??го 85 километров в час второго 70 километров в час поезда встретились через 5 часов найди расстояния между городами какое расстояние было между п...
Математика
Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда скорость перв??го 85 километров в час второго 70 километров в час поезда встретились через 5 часов найди расстояния между городами какое расстояние было между поездами за 2 часа до встречи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)85+70=155(км/ч) общая скорость поездов 2)155*5=775(км) расстояние между городами 3)5-2=3(ч) поезда были в пути за 2 часа до встречи 4)155*3=465 (км) проехали за 3 часа 5)775-465=310(км) Ответ : 775 км расстояние между городами, 310 км было между ними до встречи
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Математика