Из двух городов навстречу друг другу выехали два поезда.Один за 1/4 часа проехал 16 километров. Скорость второго на 9 километров в час меньше. Через 3 часа они сделали остановку на расстоянии 140 километров друг от друга. Найти...

Математика

Из двух городов навстречу друг другу выехали два поезда.Один за 1/4 часа проехал 16 километров. Скорость второго на 9 километров в час меньше. Через 3 часа они сделали остановку на расстоянии 140 километров друг от друга. Найти расстояние между ними в начале пути.

Автор: Гость