Из двух городов навстречу друг другу выехали два поезда.Один за 1/4 часа проехал 16 километров. Скорость второго на 9 километров в час меньше. Через 3 часа они сделали остановку на расстоянии 140 километров друг от друга. Найти...
Математика
Из двух городов навстречу друг другу выехали два поезда.Один за 1/4 часа проехал 16 километров. Скорость второго на 9 километров в час меньше. Через 3 часа они сделали остановку на расстоянии 140 километров друг от друга. Найти расстояние между ними в начале пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость первого 64км/ч, скорость второго 55км/ч. За 3 часа первый проедет 192км, а второй 165км. 192+165= 357км Начальное расстояние между ними 357+140=497 км.
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