Из двух городов навстречу друг другу выехали два велосипедиста встретились через 4 часа Скорость одного велосипедиста 15 километров в час а скорость другого 10 км в час???

Математика

Из двух городов навстречу друг другу выехали два велосипедиста встретились через 4 часа Скорость одного велосипедиста 15 километров в час а скорость другого 10 км в час???

Автор: Гость