Из двух городов навстречу друг другу выехали два велосипедиста встретились через 4 часа Скорость одного велосипедиста 15 километров в час а скорость другого 10 км в час???
Математика
Из двух городов навстречу друг другу выехали два велосипедиста встретились через 4 часа Скорость одного велосипедиста 15 километров в час а скорость другого 10 км в час???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1-15км/ч Т-4 ч. И как я поняла надо найти s -S-? V2-10 км/ч 1)15+10=25(км/ч)Vсбл 2)25*4=100(км) Ответ:S-100км
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