Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали 2 автомобиля. Один може?? проехать все расстояние между городами за 5 часов, а другой за 4 часа. Какая часть расстояния будет между ними через 1 час?
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали 2 автомобиля. Один може?? проехать все расстояние между городами за 5 часов, а другой за 4 часа. Какая часть расстояния будет между ними через 1 час?
Ответ(ы):
Гость:
Первый за час проезжает 1/5 расстояния Второй за час проезжает 1/4 расстояния Вместе за час проедут 1/5+1/4=9/20 расстояния Останется проехать 1-9/20=11/20 расстояния
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