Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали 2 автомобиля. Один може?? проехать все расстояние между городами за 5 часов, а другой за 4 часа. Какая часть расстояния будет между ними через 1 час?

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали 2 автомобиля. Один може?? проехать все расстояние между городами за 5 часов, а другой за 4 часа. Какая часть расстояния будет между ними через 1 час?

Автор: Гость