Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса скорость ??втобуса 58 км/ч второго на 6 км /ч больше кокова длина пути между городами если автобусы встретились через 7ч
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса скорость ??втобуса 58 км/ч второго на 6 км /ч больше кокова длина пути между городами если автобусы встретились через 7ч
Ответ(ы):
Гость:
58+6=64 кмч скорость второго автобуса 64+58=122 кмч общая скорость 122х7=854 км длина пути между городами
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