Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса скорость ??втобуса 58 км/ч второго на 6 км /ч больше кокова длина пути между городами если автобусы встретились через 7ч

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса скорость ??втобуса 58 км/ч второго на 6 км /ч больше кокова длина пути между городами если автобусы встретились через 7ч

Автор: Гость