Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли 2 поезда. Скорость первог?? поезда 70 км/ч, и он проехал до встречи 210 км. Скорость второго поезда 80 км/ч. Какой путь до встречи проехал второй поезд ?
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли 2 поезда. Скорость первог?? поезда 70 км/ч, и он проехал до встречи 210 км. Скорость второго поезда 80 км/ч. Какой путь до встречи проехал второй поезд ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
210:30=7 80*7=560 ответ 560
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