Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли 2 поезда. Скорость первог?? поезда 70 км/ч, и он проехал до встречи 210 км. Скорость второго поезда 80 км/ч. Какой путь до встречи проехал второй поезд ?

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли 2 поезда. Скорость первог?? поезда 70 км/ч, и он проехал до встречи 210 км. Скорость второго поезда 80 км/ч. Какой путь до встречи проехал второй поезд ?

Автор: Гость