Из двух городов расстояние между которыми 110 км одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автобуса. первый автобус ехал со скоростью 60 км\ч. с какой скоростью ехал второй автобус если через 3 часа после выезда рас...

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 110 км одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автобуса. первый автобус ехал со скоростью 60 км\ч. с какой скоростью ехал второй автобус если через 3 часа после выезда расстояние между ними было равно 500 км?

Автор: Гость