Из двух городов расстояние между которыми 110 км одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автобуса. первый автобус ехал со скоростью 60 км\ч. с какой скоростью ехал второй автобус если через 3 часа после выезда рас...
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 110 км одновременно в противоположных направлениях выехали 2 автобуса. первый автобус ехал со скоростью 60 км\ч. с какой скоростью ехал второй автобус если через 3 часа после выезда расстояние между ними было равно 500 км?
Ответ(ы):
Гость:
1) 3*60=180(км) проехал первый автобус за 3 часа 2) 500-(180+110)=210 (км) проехал второй автобус за 3 часа 3) 210:3=70(км/ч) скорость второго автобуса
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