Из двух городов, расстояние между которыми 120 км, одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Скорость одного велосипедиста равно 22 целых 5/14 км/ч а скорость другого на 4 целых 10/21 км/ч меньше. Какое рас...
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 120 км, одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Скорость одного велосипедиста равно 22 целых 5/14 км/ч а скорость другого на 4 целых 10/21 км/ч меньше. Какое расстояние будет между велосипедистами через 1 ча после начала движения. Помогите пожалуууйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем скорость второго велосипедиста: 22 514 - 4 1021 = 31314 - 9421 = 93942 - 18842 = 75142 кмч Так как проехали они всего час, то расстояние: Первого: 22 514 кмч Второго: 75142 кмч Теперь узнаем какое расстояние между ними: 1201 - 31314 - 75142 = 167521 = 79 1621 км Ответ: Через 1 час их расстояние будет равно 79 1621 км
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