Из двух городов, расстояние между которыми 120 км, одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Скорость одного велосипедиста равно 22 целых 5/14 км/ч а скорость другого на 4 целых 10/21 км/ч меньше. Какое рас...

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 120 км, одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Скорость одного велосипедиста равно 22 целых 5/14 км/ч а скорость другого на 4 целых 10/21 км/ч меньше. Какое расстояние будет между велосипедистами через 1 ча после начала движения. Помогите пожалуууйста

Автор: Гость