Из двух городов,расстояние между которыми 13км865м,одновременно навстречу друг дру??у вышли два пешехода и встретились через 47мин.Один шёл со скоростью 150м/мин.С какой скоростью гёл другой пешиход?
Математика
Из двух городов,расстояние между которыми 13км865м,одновременно навстречу друг дру??у вышли два пешехода и встретились через 47мин.Один шёл со скоростью 150м/мин.С какой скоростью гёл другой пешиход?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнай сколько 1 пишеход шёл 1 минуту
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Другие предметы
Помогите пожалуйста не могу ответить на вопрос по Культуре Башкортостана 7 класс ??опрос такой; Сподвижники Ямельяна Пушкарёва, активные участники ...
Русский язык
Капельки осеннего тумана по стволам бегут ручьями слез. слез - синтаксический разбор, найти словосочетания и определить тип связи
Математика