Из двух городов,расстояние между которыми 13км865м,одновременно навстречу друг дру??у вышли два пешехода и встретились через 47мин.Один шёл со скоростью 150м/мин.С какой скоростью гёл другой пешиход?

Математика

Из двух городов,расстояние между которыми 13км865м,одновременно навстречу друг дру??у вышли два пешехода и встретились через 47мин.Один шёл со скоростью 150м/мин.С какой скоростью гёл другой пешиход?

Автор: Гость