Из двух городов,расстояние между которыми 13км865м,одновременно навстречу друг дру??у вышли два пешехода и встретились через 47мин.Один шёл со скоростью 150м/мин.С какой скоростью гёл другой пешиход?

Математика
Из двух городов,расстояние между которыми 13км865м,одновременно навстречу друг дру??у вышли два пешехода и встретились через 47мин.Один шёл со скоростью 150м/мин.С какой скоростью гёл другой пешиход?
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Гость:
Узнай сколько 1 пишеход шёл 1 минуту 
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