Из двух городов, расстояние между которыми 200 км, одновременно в противоположных направлениях выехали два автомобиля. Скорость одного из них 65 км/ч, а другого - 35 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 часа?
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 200 км, одновременно в противоположных направлениях выехали два автомобиля. Скорость одного из них 65 км/ч, а другого - 35 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если навстречу 200-2*(65+35)=0км - встретятся если разежжаются 200+2*(65+35)=400км
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