Из двух городов, расстояние между которыми 200 км, одновременно в противоположных направлениях выехали два автомобиля. Скорость одного из них 65 км/ч, а другого - 35 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 часа?

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 200 км, одновременно в противоположных направлениях выехали два автомобиля. Скорость одного из них 65 км/ч, а другого - 35 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 часа?

Автор: Гость