Из двух городов расстояние между которыми 260 км одновременно в одном направлении ??тправились два поезда.в момент начала движения впереди шел поезд со скоростью 50 км в час а вслед за ним шел поезд со скоростью 70 км в час.чер...
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 260 км одновременно в одном направлении ??тправились два поезда.в момент начала движения впереди шел поезд со скоростью 50 км в час а вслед за ним шел поезд со скоростью 70 км в час.через сколько часов после отправления второй поезд догонит первый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70-50=20 км/ч - скорость вдогонку 260:20=13 ч Ответ: 13 часов
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