Из двух городов расстояние между которыми 260 км одновременно в одном направлении ??тправились два поезда.в момент начала движения впереди шел поезд со скоростью 50 км в час а вслед за ним шел поезд со скоростью 70 км в час.чер...

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 260 км одновременно в одном направлении ??тправились два поезда.в момент начала движения впереди шел поезд со скоростью 50 км в час а вслед за ним шел поезд со скоростью 70 км в час.через сколько часов после отправления второй поезд догонит первый?

Автор: Гость