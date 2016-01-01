Из двух городов, расстояние между которыми 365 км, одновременно в противоположных направлениях вышли два поезда. Скорость одного 82 км в час, что на 15 км в час больше скорости другого. На каком расстоянии друг от друга поезда ...
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 365 км, одновременно в противоположных направлениях вышли два поезда. Скорость одного 82 км в час, что на 15 км в час больше скорости другого. На каком расстоянии друг от друга поезда окажутся через 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
82-15=67(км/ч)-скорость второго поезда; (82+67)*3=149*3=447(км)-проедут поезда за 3 часа; 365+447=812(км)-такое расстояние будет между поездами через 3 часа
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