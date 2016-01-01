Из двух городов, расстояние между которыми 365 км, одновременно в противоположных направлениях вышли два поезда. Скорость одного 82 км в час, что на 15 км в час больше скорости другого. На каком расстоянии друг от друга поезда ...

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 365 км, одновременно в противоположных направлениях вышли два поезда. Скорость одного 82 км в час, что на 15 км в час больше скорости другого. На каком расстоянии друг от друга поезда окажутся через 3 часа?

Автор: Гость