Из двух городов, расстояние между которыми 390 км, одновременно навстречу друг другу выехали два мотоцикла и встретились через 3 ч. Один мотоциклист ехал со скоростью 60 км/ч. Найди скорость другого мотоциклиста.
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 390 км, одновременно навстречу друг другу выехали два мотоцикла и встретились через 3 ч. Один мотоциклист ехал со скоростью 60 км/ч. Найди скорость другого мотоциклиста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3•60=90км проехал первый мотоцикл 390- 90=300км поехал второй мотоцикл 300:3=100км/ч скорость второго
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