Из двух городов, расстояние между которыми 390 км, одновременно навстречу друг другу выехали два мотоцикла и встретились через 3 ч. Один мотоциклист ехал со скоростью 60 км/ч. Найди скорость другого мотоциклиста.

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 390 км, одновременно навстречу друг другу выехали два мотоцикла и встретились через 3 ч. Один мотоциклист ехал со скоростью 60 км/ч. Найди скорость другого мотоциклиста.

Автор: Гость