Из двух городов, расстояние между которыми 450 км,одновременно навстречу друг друг?? выехали два мотоциклиста.Скорость одного мотоциклиста 65 км/ч, а другого 85 км/ч. через сколько часов произошла встреча мотоциклистов?

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 450 км,одновременно навстречу друг друг?? выехали два мотоциклиста.Скорость одного мотоциклиста 65 км/ч, а другого 85 км/ч. через сколько часов произошла встреча мотоциклистов?

Автор: Гость