Из двух городов, расстояние между которыми 450 км,одновременно навстречу друг друг?? выехали два мотоциклиста.Скорость одного мотоциклиста 65 км/ч, а другого 85 км/ч. через сколько часов произошла встреча мотоциклистов?
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 450 км,одновременно навстречу друг друг?? выехали два мотоциклиста.Скорость одного мотоциклиста 65 км/ч, а другого 85 км/ч. через сколько часов произошла встреча мотоциклистов?
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Гость:
450:(65+85)=3 :) :) :) :)
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