Из двух городов расстояние между которыми 450км одновременно на встречу друг другу выехали два мотоциклиста скорость 1-65км/ч,а 2-85км/ч через сколько часов произошла встреча мотоциклистов? Помогите решить задачу!!!!!! Срочно!...
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 450км одновременно на встречу друг другу выехали два мотоциклиста скорость 1-65км/ч,а 2-85км/ч через сколько часов произошла встреча мотоциклистов? Помогите решить задачу!!!!!! Срочно!!! Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65 км/час + 85 км/час = 150 км/час (скорость сближения) t=S:V 450 км : 150 км/час = 3 часа Ответ: они встретились через 3 часа
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