Из двух городов расстояние между которыми 450км одновременно на встречу друг другу выехали два мотоциклиста скорость 1-65км/ч,а 2-85км/ч через сколько часов произошла встреча мотоциклистов? Помогите решить задачу!!!!!! Срочно!...

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 450км одновременно на встречу друг другу выехали два мотоциклиста скорость 1-65км/ч,а 2-85км/ч через сколько часов произошла встреча мотоциклистов? Помогите решить задачу!!!!!! Срочно!!! Заранее спасибо

Автор: Гость