Из двух городов расстояние между которыми 470 км одновременно навстречу друг другу выехали два поезда. скорость одного поезда 48 км в час. С какой скоростью шел второй поезд если они встретились через 5 часов

Математика
Из двух городов расстояние между которыми 470 км одновременно навстречу друг другу выехали два поезда. скорость одного поезда 48 км в час. С какой скоростью шел второй поезд если они встретились через 5 часов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48  * 5 = 240 км прошёл 1-й поезд 470 - 240 = 230 км прошёл 2-й поезд до встречи 230 / 5 = 46 км/ч скорость второго поезда Ответ 46 км/ч 
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