Из двух городов расстояние между которыми 470 км одновременно навстречу друг другу выехали два поезда. скорость одного поезда 48 км в час. С какой скоростью шел второй поезд если они встретились через 5 часов

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 470 км одновременно навстречу друг другу выехали два поезда. скорость одного поезда 48 км в час. С какой скоростью шел второй поезд если они встретились через 5 часов

Автор: Гость