Из двух городов расстояние между которыми 500 км одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста скорость первого мотоциклиста 68 км ч а скорость второго 74 км ч какое расстояния будет между ними через 3 часа ?
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 500 км одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста скорость первого мотоциклиста 68 км ч а скорость второго 74 км ч какое расстояния будет между ними через 3 часа ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 68+74=142(км/ч) скорость сближения 2) 142*3=426(км) пройдут оба за 3 часа 3)500-426=74(км) останется
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