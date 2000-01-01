Из двух городов расстояние между которыми 500 км одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста скорость первого мотоциклиста 68 км ч а скорость второго 74 км ч какое расстояния будет между ними через 3 часа ?

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 500 км одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста скорость первого мотоциклиста 68 км ч а скорость второго 74 км ч какое расстояния будет между ними через 3 часа ?

Автор: Гость