Из двух городов, расстояние между которыми 580 км, одновременно выехали навстречу друг другу два автобуса, которые встретились через 5 часов. Скорость одного автобуса составляла 56 км/ч. Какова была скорость второго?

Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 580 км, одновременно выехали навстречу друг другу два автобуса, которые встретились через 5 часов. Скорость одного автобуса составляла 56 км/ч. Какова была скорость второго?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
580- 56*5=300 км проедет второй автобус  300:5=60км/ч скорость второго автобуса
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