Из двух городов, расстояние между которыми 580 км, одновременно выехали навстречу друг другу два автобуса, которые встретились через 5 часов. Скорость одного автобуса составляла 56 км/ч. Какова была скорость второго?

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 580 км, одновременно выехали навстречу друг другу два автобуса, которые встретились через 5 часов. Скорость одного автобуса составляла 56 км/ч. Какова была скорость второго?

Автор: Гость