Из двух городов , расстояние между которыми 750 км, выехали одновременно навстречу ??руг другу два поезда.Через сколько часов они встретятся ,если скорость первого поезда 91 км/ч ,а скорость второго 59 км/ч?

Математика
Из двух городов , расстояние между которыми 750 км, выехали одновременно навстречу ??руг другу два поезда.Через сколько часов они встретятся ,если скорость первого поезда 91 км/ч ,а скорость второго 59 км/ч?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 91+59= 150 км - скорость сближения поездов 2)750:150=  5 ч . - время  Ответ: через 5 часов  поезда встретятся.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить уравнение -|1,5-6x|=0
Ответить
Українська література
Переказати будь-який эпизод книги Тореадори из Васюкивки плииззз помогите
Ответить
Українська мова
Помогите спiльнокореневi(спорiдненi) слова-повар,вода,чистота,риба(укр.мова как можно больше пожалуйста)!
Ответить
Математика
помогите пожалуйста: площадь треугольника 63 кв.см в 7 раз больше, чем пятиугольник -? кв. см. Реши задачу.
Ответить
Математика
Из пшеницы получается 80% муки. Сколько смололи пшеницы, если получили 2,4 т муки? сколько муки получится из 2,5 т пшеницы?
Ответить