Из двух городов , расстояние между которыми 750 км, выехали одновременно навстречу ??руг другу два поезда.Через сколько часов они встретятся ,если скорость первого поезда 91 км/ч ,а скорость второго 59 км/ч?

Математика

Из двух городов , расстояние между которыми 750 км, выехали одновременно навстречу ??руг другу два поезда.Через сколько часов они встретятся ,если скорость первого поезда 91 км/ч ,а скорость второго 59 км/ч?

Автор: Гость