Из двух городов , расстояние между которыми 750 км, выехали одновременно навстречу ??руг другу два поезда.Через сколько часов они встретятся ,если скорость первого поезда 91 км/ч ,а скорость второго 59 км/ч?
Математика
Из двух городов , расстояние между которыми 750 км, выехали одновременно навстречу ??руг другу два поезда.Через сколько часов они встретятся ,если скорость первого поезда 91 км/ч ,а скорость второго 59 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 91+59= 150 км - скорость сближения поездов 2)750:150= 5 ч . - время Ответ: через 5 часов поезда встретятся.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська література
Українська мова
Помогите спiльнокореневi(спорiдненi) слова-повар,вода,чистота,риба(укр.мова как можно больше пожалуйста)!
Математика
помогите пожалуйста: площадь треугольника 63 кв.см в 7 раз больше, чем пятиугольник -? кв. см. Реши задачу.