Из двух городов, расстояние между которыми 846 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. первый ехал со скоростью 67 км/ч, второй - 74 км/ч. сколько километров проехал каждый автомобиль до встречи?
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 846 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. первый ехал со скоростью 67 км/ч, второй - 74 км/ч. сколько километров проехал каждый автомобиль до встречи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 67+74=141(км/ч) общая v 2) 846:141=6(ч) t автомобилей 3) 67×6=402 (s первого авт) 4) 74×6=444 (км)(s второго авт
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