Из двух городов, расстояние между которыми 846 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. первый ехал со скоростью 67 км/ч, второй - 74 км/ч. сколько километров проехал каждый автомобиль до встречи?

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 846 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. первый ехал со скоростью 67 км/ч, второй - 74 км/ч. сколько километров проехал каждый автомобиль до встречи?

Автор: Гость