Из двух городов ,расстояние между которыми 846 км ,вышли одновременно навстречу друг к другу два поезда.Скорость одного поезда 48 км / ч ,а скорость другого 56 км / ч .Какое расстояние будет между поездами через 3 ч .

Математика

Из двух городов ,расстояние между которыми 846 км ,вышли одновременно навстречу друг к другу два поезда.Скорость одного поезда 48 км / ч ,а скорость другого 56 км / ч .Какое расстояние будет между поездами через 3 ч .

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