Из двух городов вышли на встречу к друг другу два поезда один из них шел до втречи 4 ч со скорстью 75 км ч а другой 4 ч со скорстью 60 км ч расмотри черчеж и обясни что показывают вырожения
Математика
Из двух городов вышли на встречу к друг другу два поезда один из них шел до втречи 4 ч со скорстью 75 км ч а другой 4 ч со скорстью 60 км ч расмотри черчеж и обясни что показывают вырожения
Ответ(ы):
Гость:
75*4=300 км. расстояние которое прошёл 1 поезд 60*4=240 км. расстояние которое прошёл 2 поезд 75*4+60*4=540 км. прошли оба поезда до встречи 75*4-60*4=140 км. на столько больше прошёл первый поезд
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