Из двух городов вышли на встречу к друг другу два поезда один из них шел до втречи 4 ч со скорстью 75 км ч а другой 4 ч со скорстью 60 км ч расмотри черчеж и обясни что показывают вырожения

Математика

Из двух городов вышли на встречу к друг другу два поезда один из них шел до втречи 4 ч со скорстью 75 км ч а другой 4 ч со скорстью 60 км ч расмотри черчеж и обясни что показывают вырожения

Автор: Гость