Из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу поезда и встретились чер??з 18ч.Определи скорость каждого поезда,если растаяние между городами 1620км,а скорость одного поезда на 10км больше скорости другого.

Гость: Гость:

По условию: - Одновременно вышли 2 поезда и встретились через часов. - Расстояние между городами, составляет . - Скорость одного поезда на больше скорости другого. - Определить скорость каждого поезда - ? Решение: 1. км/ч. - это скорость сближения поездов. 2. 3. км/ч. - скорость 1 поезда. 4. 5. км/ч. - скорость 2 поезда. Ответ: км/ч. - скорость 1 поезда. км/ч. - скорость 2 поезда.