Из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу поезда и встретились чер??з 18ч.Определи скорость каждого поезда,если растаяние между городами 1620км,а скорость одного поезда на 10км больше скорости другого.
Математика
Из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу поезда и встретились чер??з 18ч.Определи скорость каждого поезда,если растаяние между городами 1620км,а скорость одного поезда на 10км больше скорости другого.
Ответ(ы):
Гость:
По условию: - Одновременно вышли 2 поезда и встретились через часов. - Расстояние между городами, составляет . - Скорость одного поезда на больше скорости другого. - Определить скорость каждого поезда - ? Решение: 1. км/ч. - это скорость сближения поездов. 2. 3. км/ч. - скорость 1 поезда. 4. 5. км/ч. - скорость 2 поезда. Ответ: км/ч. - скорость 1 поезда. км/ч. - скорость 2 поезда.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
История
Крупнейшая в России 19 века ярмарка находилась в: А) Ярославле Б) Туле В) Москве Г) Нижнем Новгороде
Химия
28,4 г оксида фосфора растворили в 200 г воды при нагревании. Найдите массовую долю ортофосфорной кислоты в полученном растворе
Окружающий мир