Из двух кубиков с ребром 9 см сложили параллелепипед .каковы размеры параллелепип??да? длина,ширина,высота

Математика
Из двух кубиков с ребром 9 см сложили параллелепипед .каковы размеры параллелепип??да? длина,ширина,высота
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина 9+9=18см высота останется 9 см   ширина 9 см
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