Из двух кубиков с ребром 9 см сложили параллелепипед .каковы размеры параллелепип??да? длина,ширина,высота

Математика

Из двух кубиков с ребром 9 см сложили параллелепипед .каковы размеры параллелепип??да? длина,ширина,высота

Автор: Гость