Из двух кусков шëлка сшили 18 одинаковых занавесок, в первом куске было 30 м шëлка, в?? втором 24 м. Сколько занавесок сшили из каждого куска?
Математика
Из двух кусков шëлка сшили 18 одинаковых занавесок, в первом куске было 30 м шëлка, в?? втором 24 м. Сколько занавесок сшили из каждого куска?
Ответ(ы):
Гость:
В 2 кусках было 30+24=54 м шелка.54÷18=3 м шелка ушло на 1 занавеску 30÷3=10 занавесок из 1 куска 24÷3=8 занавесок из 2 куска
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