Из двух кусков шëлка сшили 18 одинаковых занавесок, в первом куске было 30 м шëлка, в?? втором 24 м. Сколько занавесок сшили из каждого куска?

Математика

Из двух кусков шëлка сшили 18 одинаковых занавесок, в первом куске было 30 м шëлка, в?? втором 24 м. Сколько занавесок сшили из каждого куска?

Автор: Гость