Из двух населенных пунктов А и Б, расстояние между которыми 50 км выехали одновре??енно два мотоцыклисты и встретились через 30 минут. Найти скорость каждого мотоцыклиста, если известно, что один из них приехал в пункт А на 2...

Алгебра

Из двух населенных пунктов А и Б, расстояние между которыми 50 км выехали одновре??енно два мотоцыклисты и встретились через 30 минут. Найти скорость каждого мотоцыклиста, если известно, что один из них приехал в пункт А на 25 минут раньше чем другой в пункт Б. Буду благодарна! Полное решение.

Автор: Гость