Из двух населенных пунктов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста.Скорость одного - 14 км/ч,а другого - 10 км/ч.На сколько километров они станут ближе через 1 час?Через полчаса?Каково расстояние между насел...

Математика

Из двух населенных пунктов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста.Скорость одного - 14 км/ч,а другого - 10 км/ч.На сколько километров они станут ближе через 1 час?Через полчаса?Каково расстояние между населенными пунктами,если через 3 часа велосипедисты встретились?

Автор: Гость