Из двух населенных пунктов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста.Скорость одного - 14 км/ч,а другого - 10 км/ч.На сколько километров они станут ближе через 1 час?Через полчаса?Каково расстояние между насел...
Математика
Из двух населенных пунктов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста.Скорость одного - 14 км/ч,а другого - 10 км/ч.На сколько километров они станут ближе через 1 час?Через полчаса?Каково расстояние между населенными пунктами,если через 3 часа велосипедисты встретились?
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На каникулах ваня был в спортивном лагере 3 недели, а в деревне у бабушки - на 1 неде??ю больше, чем в лагере. сколько всего недель ваня был в спор...
Русский язык
подобрать проверочное слово, вставить пропущенную букву. п-шли,зах-тели, п-остроить, с-рвал,наш-л,зак-пела,в-ткнула,зав-зал,п-лучился,с-л-минка,жуч...
Математика
От ворот до дверей школы 63 м Федя прошёл седьмую часть этого растояния. сколько ме??ров осталось пройти Феде