Из двух одинаковых квадратов сложили прямоугольник,большая сторона которого рав??а 6 см.Периметр каждого равен квадрата равен

Математика
Из двух одинаковых квадратов сложили прямоугольник,большая сторона которого рав??а 6 см.Периметр каждого равен квадрата равен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 см вроде бы) 6:2=3 3*4=12 Ну вроде так периметр квадрата находится))
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