Из двух одинаковых квадратов сложили прямоугольник,большая сторона которого рав??а 6 см.Периметр каждого равен квадрата равен

Математика

Из двух одинаковых квадратов сложили прямоугольник,большая сторона которого рав??а 6 см.Периметр каждого равен квадрата равен

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