Из двух посёлков , находящихся на расстоянии 78 км, вышли одновременно навстречу друг другу два лыжника и встретились через 3 часа. Первый лыжник шёл со средней скоростью 12 км / час. С какой средней скоростью шёл второй лыжник?

Математика

Из двух посёлков , находящихся на расстоянии 78 км, вышли одновременно навстречу друг другу два лыжника и встретились через 3 часа. Первый лыжник шёл со средней скоростью 12 км / час. С какой средней скоростью шёл второй лыжник?

Автор: Гость