Из двух посёлков , находящихся на расстоянии 78 км, вышли одновременно навстречу друг другу два лыжника и встретились через 3 часа. Первый лыжник шёл со средней скоростью 12 км / час. С какой средней скоростью шёл второй лыжник?
Математика
Из двух посёлков , находящихся на расстоянии 78 км, вышли одновременно навстречу друг другу два лыжника и встретились через 3 часа. Первый лыжник шёл со средней скоростью 12 км / час. С какой средней скоростью шёл второй лыжник?
Ответ(ы):
Гость:
78-36ровно42.............
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