Из двух поселков навстречу друг другу выехали два велосипедиста скорость первого велосипедиста 42 км/ч скорость второго 52 км/ч через 4 ч велосипедисты встретились каково расстояние между поселками

Математика

Из двух поселков навстречу друг другу выехали два велосипедиста скорость первого велосипедиста 42 км/ч скорость второго 52 км/ч через 4 ч велосипедисты встретились каково расстояние между поселками

Автор: Гость