Из двух поселков навстречу друг другу выехали два велосипедиста скорость первого велосипедиста 42 км/ч скорость второго 52 км/ч через 4 ч велосипедисты встретились каково расстояние между поселками

Математика
Из двух поселков навстречу друг другу выехали два велосипедиста скорость первого велосипедиста 42 км/ч скорость второго 52 км/ч через 4 ч велосипедисты встретились каково расстояние между поселками
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