Из двух поселков одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Скорость одного из них 5 км/ч, а другого -6км/ч. Какова длина пути между поселками, если они встретились через 3 часа?

Математика

Из двух поселков одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Скорость одного из них 5 км/ч, а другого -6км/ч. Какова длина пути между поселками, если они встретились через 3 часа?

Автор: Гость