Из двух поселков одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Скорость одного из них 5 км/ч, а другого -6км/ч. Какова длина пути между поселками, если они встретились через 3 часа?

Математика
Из двух поселков одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Скорость одного из них 5 км/ч, а другого -6км/ч. Какова длина пути между поселками, если они встретились через 3 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5+6=11км они прошли 3 * 11=33км длина пути между посёлками
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