Из двух посёлков расстояние между которыми 15 км одновременно в противоположных н??правлениях выехали 2 всадника скорость одного 12км/ч а другого 8 км/ч какое расстояние будет между ними через 2 часа
Математика
Из двух посёлков расстояние между которыми 15 км одновременно в противоположных н??правлениях выехали 2 всадника скорость одного 12км/ч а другого 8 км/ч какое расстояние будет между ними через 2 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) так как едут в противоположные стороны, скорость отдаления = 8+12=20км/ч 2) так как время дано и равно 2 часа, общий путь = 2*20=40км 3) так как изначально отдаление составляло 15 км, через 2 часа между ними будет 15+40=55 км... ВОТ ТАК !!!
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