Из двух посёлков расстояние между которыми 15 км одновременно в противоположных н??правлениях выехали 2 всадника скорость одного 12км/ч а другого 8 км/ч какое расстояние будет между ними через 2 часа

Гость: Гость:

1) так как едут в противоположные стороны, скорость отдаления = 8+12=20км/ч 2) так как время дано и равно 2 часа, общий путь = 2*20=40км 3) так как изначально отдаление составляло 15 км, через 2 часа между ними будет 15+40=55 км... ВОТ ТАК !!!