Из двух посёлков, расстояние между которыми 96 км, выехали одновременно навстречу ??руг другу два всадника. Скорость движение первого 15 км/ч, второго 17 км/ч. Через сколько часов всадники встретятся?
Математика
Из двух посёлков, расстояние между которыми 96 км, выехали одновременно навстречу ??руг другу два всадника. Скорость движение первого 15 км/ч, второго 17 км/ч. Через сколько часов всадники встретятся?
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