Из двух посёлков растояни между которыми 15км/ч,одновременно в противоположных на??равлениях выехали два всадника.Скорость одного 12км/ч,а другой 8км/ч.Какое расстояние будет между ними через 2 часа?
Математика
Из двух посёлков растояни между которыми 15км/ч,одновременно в противоположных на??равлениях выехали два всадника.Скорость одного 12км/ч,а другой 8км/ч.Какое расстояние будет между ними через 2 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+(12+8) умножить на 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Некто израсходовал половину своих денег и 1/3 остатка. После этого у него осталось 6 р. Сколько денег было у него первоначально?
Английский язык
1. This is the………..?………..(difficult/more difficult/most difficult) test i have ever……?….(do/did/done)! 2. This is the…..?……(good/better/best) hou...
Математика
В автобусе ехало 10 женщин, 25 мужчин, а детей в 5 раз меньше,чем мужчин. Сколько вместе детей и женщин ехало в автобусе? СОСТАВТЕ ПЖЛ КРАТКОЕ УСЛО...
Окружающий мир