Из двух посёлков растояни между которыми 15км/ч,одновременно в противоположных на??равлениях выехали два всадника.Скорость одного 12км/ч,а другой 8км/ч.Какое расстояние будет между ними через 2 часа?

Математика

Из двух посёлков растояни между которыми 15км/ч,одновременно в противоположных на??равлениях выехали два всадника.Скорость одного 12км/ч,а другой 8км/ч.Какое расстояние будет между ними через 2 часа?

Автор: Гость