Из двух поселков РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ НИМИ 68км вышли одновремено навстречу друг другу два лыжника и встретились через 3 чеса.Первый лыжник шел со скоростью 12 км\ч.Скакой скоростю шел 2 лыжник решите двумя способами

Математика
Из двух поселков РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ НИМИ 68км вышли одновремено навстречу друг другу два лыжника и встретились через 3 чеса.Первый лыжник шел со скоростью 12 км\ч.Скакой скоростю шел 2 лыжник решите двумя способами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*12=36(км)прошёл 1 лыжник 2)78-36=42(км)прошёл 2 лыжник 3)42:3=14(км)прошёл 3 лыжник
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