Из двух поселков РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ НИМИ 68км вышли одновремено навстречу друг другу два лыжника и встретились через 3 чеса.Первый лыжник шел со скоростью 12 км\ч.Скакой скоростю шел 2 лыжник решите двумя способами

Математика

Из двух поселков РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ НИМИ 68км вышли одновремено навстречу друг другу два лыжника и встретились через 3 чеса.Первый лыжник шел со скоростью 12 км\ч.Скакой скоростю шел 2 лыжник решите двумя способами

Автор: Гость