Из двух предложений составьте одно с обособленным приложением. В качестве прилож??ния используйте именную часть сказуемого второго предложения. 1) Офицер был решительный человек. Он ни когда не отменял свои приказы. 2) Петров б...
Русский язык
Из двух предложений составьте одно с обособленным приложением. В качестве прилож??ния используйте именную часть сказуемого второго предложения. 1) Офицер был решительный человек. Он ни когда не отменял свои приказы. 2) Петров был опытный шофер. Он разбирался в машинах разных марок. 3) Иванов был лучшим студентом в университете. Он охотно помогал однокурсникам.
Ответ(ы):
Гость:
Человек решительный, он никогда не отменял свои приказы.Опытный шофер, он разбирался в машинах разных марок Лучший студент в университете, он охотно помогал однокурсникам.
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