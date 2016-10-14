Из двух простых предложений составьте несколько сложных с разными сочинительным?? союзами.1. Шёл Дождь. Дул Ветер.2. Брат читал. Сестра писала.3. Я оказался один в квартире. Это позволило мне петь полным голосом.4. Большинство ...

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Из двух простых предложений составьте несколько сложных с разными сочинительным?? союзами.1. Шёл Дождь. Дул Ветер.2. Брат читал. Сестра писала.3. Я оказался один в квартире. Это позволило мне петь полным голосом.4. Большинство растений из-за очень жаркой погоды засохло. Лишь в некоторых из них теплилась жизнь.

Автор: Гость