Из двух пунктов навстречу друг другу одновременно выехали два автобуса скорость ??дного из них 40 км в час а скорость другого 50 км на сколько километров сблизятся автобусы за 1 час какое расстояние будет между ними через 3 ча...

Математика
Из двух пунктов навстречу друг другу одновременно выехали два автобуса скорость ??дного из них 40 км в час а скорость другого 50 км на сколько километров сблизятся автобусы за 1 час какое расстояние будет между ними через 3 часа если расстояние между пунктами 5 60 км
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) На 90 километров сблизятся автобусы. 2) 290 километров будет расстояние между автобусами
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