Из двух пунктов одновременно навстречу друг другу на лошадях выехали два всадника. Скорость одного из них 18,5 км/ч, а скорость другого в 1,2 раза больше. Через сколько часов они встретятся, если расстояние между пунктами 16,28...
Математика
Из двух пунктов одновременно навстречу друг другу на лошадях выехали два всадника. Скорость одного из них 18,5 км/ч, а скорость другого в 1,2 раза больше. Через сколько часов они встретятся, если расстояние между пунктами 16,28 км ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18.5км\ч*1.2р=22.2 км\ч (скорость второго) 18.5+22.2=40.7км\ч t=S/v t=16.28\40.7= 0.4ч
Гость:
1)18,5*1,2=22,2(км/ч)-скорость второго всадника. 2)18,5+22,2=40,7(км/ч)-скорость сближения. 3)16,28:40,7=через 0,4ч они встретятся.
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