Из двух пунктов одновременно навстречу друг другу на лошадях выехали два всадника. Скорость одного из них 18,5 км/ч, а скорость другого в 1,2 раза больше. Через сколько часов они встретятся, если расстояние между пунктами 16,28...

Математика
Из двух пунктов одновременно навстречу друг другу на лошадях выехали два всадника. Скорость одного из них 18,5 км/ч, а скорость другого в 1,2 раза больше. Через сколько часов они встретятся, если расстояние между пунктами 16,28 км ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18.5км\ч*1.2р=22.2 км\ч (скорость второго) 18.5+22.2=40.7км\ч t=S/v t=16.28\40.7= 0.4ч
Гость:
1)18,5*1,2=22,2(км/ч)-скорость второго всадника. 2)18,5+22,2=40,7(км/ч)-скорость сближения. 3)16,28:40,7=через 0,4ч  они встретятся.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расположи в порядке возрастания: 3\5м, 4\5 дм , 1\4 м, 7\20 м, 2\5 дм,   1\2 дм, 4\5 м.Все эти чёрочки между  цифрами (должны быть внизу под цифрой...
Ответить
Русский язык
Нормативными являются формы 1 лица: а) Посвящу б)Сержусь в)Посвятю г)Киплю г)Теку
Ответить
Математика
Решите уравнение: (7,8 - 3,2х) * 5/6=(1,2 - 4х) : 8/15
Ответить
Математика
В первый день ученик прочитал 28 страниц,во второй день в 1,5 больше ,чем в первый.Сколько страниц в книге,если за эти два дня ученик прочитал 5\7 ...
Ответить
Геометрия
в окружности с центром О проведена хорда РК. найдите угол РОК, если угол ОРК равен 72 градуса.
Ответить