Из двух пунктов, расстояние между которыми 100 км, выехали одновременно навстречу друг другу два всадника, скорость одного - 15 км/час, а другого - 10 км/час. Вместе с первым выбежала собака со скоростью 20 км/час, встретив вт...
Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми 100 км, выехали одновременно навстречу друг другу два всадника, скорость одного - 15 км/час, а другого - 10 км/час. Вместе с первым выбежала собака со скоростью 20 км/час, встретив второго всадника, она повернула назад и побежала к первому, добежав до него, она снова повернула и так бегала между ними до тех пор, пока они не встретились. Сколько километров пробежала собака? Помогите, умоляю, последняя задача, а бьюсь второй час над ней :( 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+15=25 100:25=4 20*4=80
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