Из двух пунктов, расстояние между которыми 5,55км, одновременно навстречу друг другу выехали два всадника. Скорость одного из них 11,1 км/ч, а скорость другого в 1,5 раза меньше. Через сколько часов они встретятся?

Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми 5,55км, одновременно навстречу друг другу выехали два всадника. Скорость одного из них 11,1 км/ч, а скорость другого в 1,5 раза меньше. Через сколько часов они встретятся?
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