Из двух пунктов, расстояние между которыми 5,55км, одновременно навстречу друг другу выехали два всадника. Скорость одного из них 11,1 км/ч, а скорость другого в 1,5 раза меньше. Через сколько часов они встретятся?

Математика

Из двух пунктов, расстояние между которыми 5,55км, одновременно навстречу друг другу выехали два всадника. Скорость одного из них 11,1 км/ч, а скорость другого в 1,5 раза меньше. Через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость