Из двух пунктов расстояние между которыми 7км. 500м. одновременно в одном направлен??и вышел пешеход со скоростью 6 км в час. и выехал автобус. Определите скорость автобуса. если он догнал пешехода через 15 мин.
Математика
Из двух пунктов расстояние между которыми 7км. 500м. одновременно в одном направлен??и вышел пешеход со скоростью 6 км в час. и выехал автобус. Определите скорость автобуса. если он догнал пешехода через 15 мин.
Ответ(ы):
Гость:
Сначала узнаем сколько прошёл пешеход; 1час-6км 15минут-6/4=1,5 км Теперь узнаем сколько проехал автобус: 6,5+1,5=9км Теперь знаем путь и время, находим скорость 9км-15минут х км-60 минут х=36км/час
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