Из двух пунктов расстояние между которыми 7км. 500м. одновременно в одном направлен??и вышел пешеход со скоростью 6 км в час. и выехал автобус. Определите скорость автобуса. если он догнал пешехода через 15 мин.

Математика

Из двух пунктов расстояние между которыми 7км. 500м. одновременно в одном направлен??и вышел пешеход со скоростью 6 км в час. и выехал автобус. Определите скорость автобуса. если он догнал пешехода через 15 мин.

Автор: Гость