Из двух пунктов выехали одновременно на встречу друг другу два велосипедиста. Первый Велосипедист может проехать расстояние между пунктами за 6 часов, а второй за 5часов. Какая часть пути будет отделять велосипедистов друг от ...

Математика

Из двух пунктов выехали одновременно на встречу друг другу два велосипедиста. Первый Велосипедист может проехать расстояние между пунктами за 6 часов, а второй за 5часов. Какая часть пути будет отделять велосипедистов друг от друга через 2 часа после их выезда

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