Из двух пунктов выехали одновременно на встречу друг другу два велосипедиста. Первый Велосипедист может проехать расстояние между пунктами за 6 часов, а второй за 5часов. Какая часть пути будет отделять велосипедистов друг от ...
Математика
Из двух пунктов выехали одновременно на встречу друг другу два велосипедиста. Первый Велосипедист может проехать расстояние между пунктами за 6 часов, а второй за 5часов. Какая часть пути будет отделять велосипедистов друг от друга через 2 часа после их выезда
Ответ(ы):
Гость:
Примем за 1 расстояние между пунктами.Тогда первый за один час проедет 1/6 часть пути,а второй-1/5.За 2 часа первый проедет 2/6=1/3 часть пути,второй-2/5. 1-(1/3+2/5)=1-(5/15+6/15)=1-11/15=4/15-часть пути будет отделять велосипедистов друг от друга через 2 часа после их выезда.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте и запишите по одному предложению с союзом чтобы; с местоимениес что и частицей бы(прошу срочно надооо)
Химия
6) уровняйте следующие реакции, расставив коэфициенты, и укажите их тип: 7) Вместо ??опросительного знака напишите формулу соответсвующего вещест...
Геометрия
Расстояние от центра О окружности до хорды CD равно 9 см. Угол OCD равен 45 градусов. Точка К принадлежит хорде CD, причём СК = 3KD. Найдите длину ...